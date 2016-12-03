Миха Мевля: "Поле очень тяжелое"

Защитник "Ростова" Миха Мевля в перерыве домашнего матча 17-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что команда начала игру не самым лучшим образом. По словам 26-летнего словенца, во втором тайме "Ростов" будет придерживаться своего стиля игры.

– "Ростов" начал встречу не очень хорошо, зато в последние 25 минут первого тайма команда заметно прибавила, – сказал Мевля в эфире телеканала "Наш футбол". – Стали атаковать, прессинговали соперника. Это придало команде уверенности. Во втором тайме мы будем придерживаться своего стиля игры. Сегодня очень непростая погода, в частности дует сильный ветер, поле очень тяжелое.

Трансляция матча "Ростов" - "Зенит"