Мешков рассудит "Ростов" - "Зенит", Вилков - "Спартак" - "Рубин"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 17-го тура чемпионата России. Встречу лидера турнирной таблицы "Спартака" с "Рубином" рассудит бригада во главе с Михаилом Вилковым. Поединок его ближайшего преследователя "Зенита" против "Ростова" доверено обслуживать Виталию Мешкову. Полностью список назначений выглядит следующим образом:

3 декабря (суббота)

ЦСКА – "Урал": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

"Ростов" – "Зенит": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

4 декабря (воскресенье)

"Локомотив" – "Терек": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

5 декабря (понедельник)

"Краснодар" – "Крылья Советов": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Амкар" – "Оренбург": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

"Уфа" – "Томь": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Спартак" – "Рубин": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).

"Арсенал" – "Анжи": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).