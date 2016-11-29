Мешков рассудит "Ростов" - "Зенит", Вилков - "Спартак" - "Рубин"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 17-го тура чемпионата России. Встречу лидера турнирной таблицы "Спартака" с "Рубином" рассудит бригада во главе с Михаилом Вилковым. Поединок его ближайшего преследователя "Зенита" против "Ростова" доверено обслуживать Виталию Мешкову. Полностью список назначений выглядит следующим образом:
3 декабря (суббота)
ЦСКА – "Урал": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
"Ростов" – "Зенит": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
4 декабря (воскресенье)
"Локомотив" – "Терек": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
5 декабря (понедельник)
"Краснодар" – "Крылья Советов": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Амкар" – "Оренбург": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
"Уфа" – "Томь": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
"Спартак" – "Рубин": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).
"Арсенал" – "Анжи": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).
MAYERICK
А паштетного Мешкова с умыслом на Зенит поставили?........
13:41
Mangust071
Тони Старк это Гинер,Миллер и Мутко,а если бы не эти ребята то Спартак бы еще 16 раз подряд чемпионом стал.Давить перед матчем всей общественностью вот ваш метод который стал срабатывать_________ты думаешь наши коменты Гинер, Мутко, Миллер или судьи читают)))))ну ты конечно удивил))))
13:23
Mangust071
Тони Старк___________а кто жаловался у Терека, может быть Рахимов или игроки?!!!
13:19
onlywhitespartak
Тони Старк вспомни рубин и поймешь как терек в Грозном судят )) или ты считаешь что если спартак отсудили ни как рубин то значит судья Спартаку помогал ?)) я смотрел матч , и моментами мне даже казалось что помогают Тереку в мелких эпизодах , но ни как то что они устроили на ровном месте !!! Там все из пальца высосано , ты сам можешь хоть один момент вспомнить ну хоть более или менее чтоб он мог как то повлиять на ход матча
13:14
Гаттузо зол!
Какой хитрый план оказывается. Вилков решает судьбу всего чемпионата. Не знал. Будет интересно посмотреть, как он справится с поставленной , видимо, на самом верху задачей. Только Вилков, только хардкор!
13:10
Тони Старк
onlywhitespartak Вопрос к тебе как к нейтральному болельщику?Как судьи судят в Грозном?
13:01
Тони Старк
onlywhitespartak Ты не ври будь любезен,на Уфу какого то селедкина изначально назначали,но он в матче по моему Локомотив-Арсенал не удалил Денисова и его сняли за это!
13:00
shpasic
надо было Москалёва на Зенит ставить.
12:58
Тони Старк
Русский А я вот наблюдаю с самого начала чемпионата как болельщики Спартака каждый раз громко кричат перед матчем о том,что их будут плохо судить,а соперников тянуть,но в который раз судьи ошибаются в пользу Спартака,это я так понял на случай поражения вы уже себе подстилку готовите,мол проиграли потому что судьи судили плохо,они все были куплены,это Гинер,Миллер и Мутко,а если бы не эти ребята то Спартак бы еще 16 раз подряд чемпионом стал.Давить перед матчем всей общественностью вот ваш метод который стал срабатывать,теперь вы им постоянно пользуетесь,так же и перед Амкаром песни пели и перед Тереком,ну и сейчас уже кричите,что вас засудят,хороший способ давления на судей нашли!
12:57
onlywhitespartak
Тони Старк , а ты вообще игру смотрел ? Это чехи истерички на ровном месте из пальца высосали ! Там ни одного момента нету что бы докапаться !!! А про вилкова вообще прикол с начало бомжи его себе на Уфу вербуют , а потом на нас с рубином отправляют... Мешков по крайней мере не должен Ростов убивать
12:55
Антиконь .
Чего там вообще охренели????? Вилкова??? Проще техническое поражение Спартаку записать!!!
12:49
Русский
Тони Старк, сударь, ваши неадекватные истерики и зашоренный взгляд на многие вещи я имел удовольствие наблюдать на днях, а вот в моих словах истерик нет никаких, не притягивайте за уши их (мои слова) к своим выводам)))
12:48
Тони Старк
Русский После жалоб со стороны Терека от судейства Мешкова твоя истерика как минимум смешна,не позорил бы хоть свой ник,а то не русский ты,а ..........хотя разве в Спартаке есть нормальные болельщики,так одни клоуны!
12:45
Русский
*над, конечно))
12:39
Русский
Ха-ха-ха))) Придворный судейка Вилков получил задачу обеспечить победу Зенита с Уфой и Рубина со Спартаком! Такой откровенной наглости давно не было видно...
12:39