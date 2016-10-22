18:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мельгарехо забил после свистка

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На 74-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Урал" - "Спартак" Александр Егоров не засчитал еще один гол гостей, зафиксировав фол со стороны их игрока Лоренсо Мельгарехо. Спартаковец сначала нарушил правила в борьбе с соперником, а затем уже после свистка отправил мяч в сетку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (11)
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echo2011

Ни здесь нарушения не было,ни у Кутепова,который в рамках правил атаковал соперника.В этом и отличие судейства в России и в Европе,что в России чуть ли не каждое столкновение сопровождается свистком.

19:22

Глеб

Опять громкий заголовок, а на деле пшик

19:20

funyaka

Headliner85 === судьи пока не пришли к единому мнению.

19:16

Headliner85

В чем нарушение?

19:15

voroshan

Ой, Бобров, ой, лукавишь...

19:15

Mavr03

0:3 - верный счет!

19:14

igorvasilevich

21 пенальти судья не поставил в сторону урала.

19:05

честный человечишко

Бобров, ай-ай-ай...

19:01

С.Мороз

3:0)))

19:00

С.Мороз

Не было там нарушения,обычный игровой момент,чистый гол!Да и Попов не из офсайда забивал...счет минимум 360 должен быть в пользу Спартака,а так если по честному игра слабенькая что со стороны Спартака,что со стороны Урала.

19:00

sava-morgan

100% чистый гол

18:56

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