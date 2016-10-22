Мельгарехо забил после свистка

На 74-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Урал" - "Спартак" Александр Егоров не засчитал еще один гол гостей, зафиксировав фол со стороны их игрока Лоренсо Мельгарехо. Спартаковец сначала нарушил правила в борьбе с соперником, а затем уже после свистка отправил мяч в сетку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" - "Спартак"