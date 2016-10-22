Мельгарехо забил после свистка

На 74-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Урал" - "Спартак" Александр Егоров не засчитал еще один гол гостей, зафиксировав фол со стороны их игрока Лоренсо Мельгарехо. Спартаковец сначала нарушил правила в борьбе с соперником, а затем уже после свистка отправил мяч в сетку. (Александр БОБРОВ)
echo2011
Ни здесь нарушения не было,ни у Кутепова,который в рамках правил атаковал соперника.В этом и отличие судейства в России и в Европе,что в России чуть ли не каждое столкновение сопровождается свистком.
19:22
Глеб
Опять громкий заголовок, а на деле пшик
19:20
funyaka
Headliner85 === судьи пока не пришли к единому мнению.
19:16
Headliner85
В чем нарушение?
19:15
voroshan
Ой, Бобров, ой, лукавишь...
19:15
Mavr03
0:3 - верный счет!
19:14
igorvasilevich
21 пенальти судья не поставил в сторону урала.
19:05
честный человечишко
Бобров, ай-ай-ай...
19:01
С.Мороз
3:0)))
19:00
С.Мороз
Не было там нарушения,обычный игровой момент,чистый гол!Да и Попов не из офсайда забивал...счет минимум 360 должен быть в пользу Спартака,а так если по честному игра слабенькая что со стороны Спартака,что со стороны Урала.
19:00
sava-morgan
100% чистый гол
18:56