21:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мельгарехо тренировался по индивидуальной программе

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После матча 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:2) главный тренер "Спартака" Массимо Каррера предоставил команде выходной, сообщает официальный сайт красно-балых. Во вторник команда вернулась к работе.

По индивидуальной программе занимался Лоренсо Мельгарехо, получивший повреждение в Краснодаре. После матча парагвайцу были наложены швы на рану надбровья. По словам медицинского штаба красно-белых, Мельгарехо уже чувствует себя хорошо и в среду планирует приступить к занятиям без ограничений.

Капитан "Спартака" Денис Глушаков продолжает курс лечения. На завтра у спартаковцев намечены две тренировки. Во время утренней футболисты разделятся на две группы: сначала на поле выйдут защитники, а затем – полузащитники и нападающие. А вечером состоится общекомандное занятие.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/100536/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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честный человечишко

Что у нас регламент говорит по этому поводу? А, ну да, ну да... Сам ударил по локтю шведу...

22:47

merniloskut

Арехову здоровья!

22:16

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