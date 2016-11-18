Медицинских противопоказаний к участию Промеса в матче с "Амкаром" нет

Нападающий "Спартака" Квинси Промес работает в общей группе, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам врача красно-белых Михаила Вартапетова, медицинских противопоказаний к участию в матче 14-го тура чемпионата России с "Амкаром" у голландца уже нет.

Вопрос об участии Промеса в матче тренерский штаб будет решать исходя из текущего тонуса футболиста. Напомним, что форвард пропустил встречу 13-го тура с "Томью" в Томске из-за рецидива травмы лодыжки, полученной 10 октября в составе сборной Голландии в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Франции.

Игра "Спартак" - "Амкар" состоится 20 ноября и начнется в 17.00 по московскому времени.