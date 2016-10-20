Маурисиу: "Зенит" может играть лучше"

Нападающий "Зенита" Маурисиу в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Дандолком" в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы больше выходить на поле. По его словам, он будет для этого работать.

– Как изменилась ваша роль в "Зените" с приходом Луческу?

– У Мистера своя философия. Не такая, что была в "Зените" раньше. Все мы уже не раз слышали слова Мирчи Луческу о том, что в недавнем прошлом многое держалось на Халке и Данни. Сейчас у нас тоже, безусловно, есть лидеры на поле, но игра строится по-другому. Считаю, команда уже адаптировалась к требованиям главного тренера и начала показывать то, что он хочет видеть. Однако это не предел – мы можем играть лучше. Причем намного.

– Лично вы при Луческу стали выходить на поле реже. Это не давит?

– Не буду скрывать, что хочу играть, выходить в стартовом составе. Но я уважаю тренера, моих коллег и друзей по команде. Это, конечно, не означает, что собираюсь спокойно сидеть на скамейке, мириться со своим положением и ничего не делать. Играть – важнейшая для меня задача. Я бы сказал – самая главная. Поэтому работаю на тренировках изо всех сил. Даст тренер пять или десять минут – выложусь и помогу команде. Впрочем, надеюсь, игрового времени на поле когда-нибудь будет больше. Для этого надо много работать.