Маурисиу: "За 7 лет в России при такой погоде играл впервые"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу после матча 16-го тура чемпионата России с "Уфой" (2:0) посетовал на непростые погодные условия. Но, по его словам, холод не мешает концентрироваться на самой игре.

– Впереди матч с "Ростовом", который уже в субботу.

– Если хочешь выиграть золото, концентрации терять нельзя. Но после победы над "Уфой" в Ростов поедем с гораздо лучшим настроением

– С учетом снега и морозца, сразу после финального свистка хотелось немедленно оказаться в сауне?

– Я в России 7 лет, но при такой погоде участвовал в матче впервые. Хотя, однажды в Новосибирске при "-10" играли. Однако это был всего один день, а сейчас я каждый день так живу. Но ничего, холод голове не мешает. Поэтому думаю и концентрируюсь на футболе, а не на погоде. (Сергей ЦИММЕРМАН)