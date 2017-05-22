Маурисиу уйдет из "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов сообщил, что защитник Маурисиу​ покинет клуб, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Напомним, что 28-летний бразилец выступал за красно-белых на правах аренды. Он перешел в "Спартак" из "Лацио" летом 2016 года и в первый же год выступлений стал чемпионом России.

- Маурисиу остается?

- Нет. Это, в том числе, решение главного тренера.

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