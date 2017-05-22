Маурисиу уйдет из "Спартака". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Маурисиу уйдет из "Спартака"

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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов сообщил, что защитник Маурисиу​ покинет клуб, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Напомним, что 28-летний бразилец выступал за красно-белых на правах аренды. Он перешел в "Спартак" из "Лацио" летом 2016 года и в первый же год выступлений стал чемпионом России.

- Маурисиу остается?

- Нет. Это, в том числе, решение главного тренера.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Спасибо за помощь!

17:43

Кириллиус Спартакиус

Маурисио, спасибо тебе за матчи в составе "Спартака" и победный гол "Тереку" в первом круге!!

17:28