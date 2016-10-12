Маурисиу стал "таксистом"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу сегодня сел за руль такси и совершил пять поездок по улицам Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба клуба. Сопровождал бразильца главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов. Тем самым Маурисиу выполнил свое обещание, которое он дал в рамках благотворительного проекта "Давай-Давай!". Болельщики питерского клуба собрали 3 миллиона 200 тысяч рублей для протезирования Ангелины Гараниной.

- Было очень приятно и хорошо, - поделился своими впечатлениями от поездки Маурисиу. - Я стал на один день таксистом и узнал город еще лучше. Если что-то понадобится снова, я с удовольствием сделаю все, что от меня требуется, потому что даже небольшие усилия помогут тем, кто в этом нуждается. Это для меня новый опыт, который запомнится на всю жизнь.