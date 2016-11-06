20:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Маурисиу: "Спартаку" тоже будет в Грозном непросто"

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Сегодня. Грозный. "Терек" - "Зенит" - 2:1. Аксель ВИТСЕЛЬ (с мячом) пытается преодолеть сопротивление грозненцев.Шоу "Голос" в Грозном. Как "Терек" победил "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу после игры 13-го тура чемпионата России против "Терека" (1:2) подчеркнул, что "Спартаку" в Грозном так же будет тяжело. Также бразилец поблагодарил свой бывший клуб за прием.

– Такое впечатление, что вас приняли в Грозном как дома?

– Даже не ожидал такого приема. И хоть 6 лет отыграл в "Тереке" все равно немного волновался перед поездкой – как меня здесь встретят? Было очень приятно. Должен поблагодарить за такую теплую встречу болельщиков, клуб "Терек", его президента. У меня здесь много друзей. Огорчил только результат. Мы очень хотели выиграть. Главное теперь не опускать голову и продолжать работать. Верю, что станем чемпионами.

– "Зениту" не хватило сил для того чтобы выиграть?

– Конечно, тяжело играть по три раза на неделе. Времени на восстановление нет. Но это не оправдание.

– Через тур здесь в Грозном играть "Спартаку".

– Любому сопернику здесь не легко. К тому же против лидеров "Терек" умеет играть. Не могу сказать как именно завершиться матч грозненцев со "Спартаком", но то что ему будет не просто – это точно. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Exsorsist

А когда Спартаку было просто?

20:47

redshark

Приятно такое внимание к Спартаку, но этой команде, легко ни где не бывает. Будем биться!

20:39

F. Zane

Все думают о Спартаке!

20:37

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