Маурисиу: "Спартаку" тоже будет в Грозном непросто"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу после игры 13-го тура чемпионата России против "Терека" (1:2) подчеркнул, что "Спартаку" в Грозном так же будет тяжело. Также бразилец поблагодарил свой бывший клуб за прием.

– Такое впечатление, что вас приняли в Грозном как дома?

– Даже не ожидал такого приема. И хоть 6 лет отыграл в "Тереке" все равно немного волновался перед поездкой – как меня здесь встретят? Было очень приятно. Должен поблагодарить за такую теплую встречу болельщиков, клуб "Терек", его президента. У меня здесь много друзей. Огорчил только результат. Мы очень хотели выиграть. Главное теперь не опускать голову и продолжать работать. Верю, что станем чемпионами.

– "Зениту" не хватило сил для того чтобы выиграть?

– Конечно, тяжело играть по три раза на неделе. Времени на восстановление нет. Но это не оправдание.

– Через тур здесь в Грозном играть "Спартаку".

– Любому сопернику здесь не легко. К тому же против лидеров "Терек" умеет играть. Не могу сказать как именно завершиться матч грозненцев со "Спартаком", но то что ему будет не просто – это точно. (Сергей ЦИММЕРМАН)