Маурисиу: "Сложно сразу забыть о поражении от "Терека"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу, который выступил перед школьниками в составе шоу-группы "Hand Мade", подчеркнул, что это для него не первый опыт выступления в качестве артиста. Хавбек отметил, что готов на все, чтобы помочь детям.
- Понравилось ли вам быть артистом?
- Для меня это не в первый раз. Правда, в танцевальной группе, да еще и в такой необычной, где все показывается руками, еще ни разу не выступал. Мне понравилось. Но вообще, для того чтобы помогать детям, готовы делать все, что угодно.
- В Петербурге трудно быть пешеходом?
- Не просто. Впрочем, в Бразилии тоже. Но сейчас культура вождения в наших странах улучшается.
- Матч с "Тереком" уже забыт?
- О таком поражении сразу забыть сложно, ведь мы потеряли очень важные очки в борьбе за чемпионство. Но голову опускать нельзя - у нас есть все, чтобы выиграть следующий матч и продолжить сражаться за золото. (Сергей ЦИММЕРМАН)