Маурисиу: "Сложно сразу забыть о поражении от "Терека"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу, который выступил перед школьниками в составе шоу-группы "Hand Мade", подчеркнул, что это для него не первый опыт выступления в качестве артиста. Хавбек отметил, что готов на все, чтобы помочь детям.

- Понравилось ли вам быть артистом?

- Для меня это не в первый раз. Правда, в танцевальной группе, да еще и в такой необычной, где все показывается руками, еще ни разу не выступал. Мне понравилось. Но вообще, для того чтобы помогать детям, готовы делать все, что угодно.

- В Петербурге трудно быть пешеходом?

- Не просто. Впрочем, в Бразилии тоже. Но сейчас культура вождения в наших странах улучшается.

- Матч с "Тереком" уже забыт?

- О таком поражении сразу забыть сложно, ведь мы потеряли очень важные очки в борьбе за чемпионство. Но голову опускать нельзя - у нас есть все, чтобы выиграть следующий матч и продолжить сражаться за золото. (Сергей ЦИММЕРМАН)