Маурисиу: "Сейчас в Питере много снега, и это не очень хорошо"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу, который принял участие в проведении классного часа в одной из школ Санкт-Петербурга, уверен, что для детей важны встречи подобного рода. Хавбек, выступивший перед школьниками в составе шоу-группы "Hand Мade", подчеркнул, что еще ни разу в жизни не раздавал такого большого количества автографов.

- Столько автографов после матча ни разу не раздавал, - сказал Маурисиу. - А вообще мне очень понравилось. В школе была потрясающая атмосфера. У меня тоже есть ребенок, правда он еще маленький. Но для детей любого возраста такие встречи важны.

- Вы пришли провести классный час по безопасности движения после того, как поработали таксистом. Насколько трудно в Петербурге водить машину?

- Не просто, особенно сейчас, когда много снега. Недавно ко мне прилетал брат, помогал мне осваивать город и движение по нему за рулем. Потихоньку осваиваю и это.

- В Бразилии дети ходят со светоотражающими браслетами?

- Пока у нас такого нет. Но думаю, скоро будет. Это нужная вещь.

- Участие в таких мероприятиях помогает разгрузиться психологически по ходу сезона?

- Да. Головой тоже нужно отдыхать. Сегодня был выходной, а завтра снова тренировка. Сейчас в Питере много снега, и это не очень хорошо. Но у нас есть еще неделя, чтобы подготовиться к ближайшей игре. (Сергей ЦИММЕРМАН)