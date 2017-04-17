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Маурисиу: "Рад быть частью "Спартака"

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Защитника "Спартака" Маурисиу выразил радость в связи с успехами полузащитника москвичей Фернанду. Арендованный у "Лацио" бразилец подчеркнул, что в любой момент готов помочь своей команде.

– Всегда, особенно в больших матчах, мое главное желание – быть на поле и помогать своей команде, – написал на своей странице в "Фэйсбуке" Маурисиу. – Но только Бог решает судьбу каждого из нас. Я каждый день готовлю себя к моменту, когда понадоблюсь команде. И я готов!

Очень рад быть частью этой команды, но еще больше я рад за своего друга Фернанду, который также проделывает прекрасную работу. Нужно поздравить команду с тем, что в игре с "Зенитом" (2:1) она все оставила на поле. Именно так мы сможем достичь нашей главной цели! Мы – "Спартак".

Игорь Рабинер: "Есть данные, что Маурисиу летом покинет "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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Habar

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