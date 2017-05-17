Маурисиу: "Отставка Луческу? Спросите руководство"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу после матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:0) выразил надежду, что будет чаще появляться на поле. Также бразилец подчеркнул, что в команде не следят за результатами ЦСКА.

– Сегодня поле было намного лучше, чем на "Крестовском"?

– Я не играл на новом стадионе, поэтому не могу судить о состоянии газона на нем. Но сегодня поле было очень хорошее.

– Почему второй тайм был хуже первого?

– "Краснодар" – сильная команда с хорошими футболистами и отлаженной схемой игры. Поэтому против них всегда сложно играть. Не скажу, что мы играли плохо во втором тайме. Просто сопернику приходилось чаще ходить в атаку, им нужно было забивать. Считаю, сегодня команды можно поздравить с тремя набранными очками.

– Какое настроение было в раздевалке? Радость от победы или разочарование от того, что ЦСКА не потерял очки?

– Мы стараемся фокусироваться на себе и своих результатах, а не на других командах. Если нам удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов – будем очень рады, но в первую очередь все равно следим за собой.

– Вы едва не забили гол. Можете вспомнить этот момент?

– Были моменты, но не удалось их реализовать. Для меня это был непростой матч. Я уже восемь или девять игр ни на минуту не выходил на поле. Сегодня адаптировался. Надеюсь, в следующих матчах буду играть больше.

– Как в команде относятся к тому, что летом Мирча Луческу может покинуть "Зенит"?

– Не могу ответить на этот вопрос. Его надо задавать президенту клуба, руководству. А мое дело – выходить на поле и играть. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"