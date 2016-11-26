Маурисиу открыл счет в матче "Терек" - "Спартак"

Защитник "Спартака" Маурисиу открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против "Терека". Он замкнул передачу с углового, забив свой первый мяч за красно-белых.
Защитник "Спартака" Маурисиу открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против "Терека". Он замкнул передачу с углового, забив свой первый мяч за красно-белых.
kiborg55
со льёт Грозный Москве...
19:57
besnebes1
То ли дело Гена Орлов, всегда непредвзятый!
18:53
spawn0
а ты подавись своим гав.ном желчным, не нравится-не смотри.
18:52
oleg_Spb
Комментаторы Матч ТВ с таким восторгом комментируют гол Спартака и сейвы Реброва, как будто Спартак стоит за честь России в международном матче против США . И судей московских нашли... И не одного даже... Чемпионы имени АЕКа...
18:49