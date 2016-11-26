18:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Маурисиу открыл счет в матче "Терек" - "Спартак"

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Защитник "Спартака" Маурисиу открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против "Терека". Он замкнул передачу с углового, забив свой первый мяч за красно-белых.

Трансляция матча "Терек" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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kiborg55

со льёт Грозный Москве...

19:57

besnebes1

То ли дело Гена Орлов, всегда непредвзятый!

18:53

spawn0

а ты подавись своим гав.ном желчным, не нравится-не смотри.

18:52

oleg_Spb

Комментаторы Матч ТВ с таким восторгом комментируют гол Спартака и сейвы Реброва, как будто Спартак стоит за честь России в международном матче против США . И судей московских нашли... И не одного даже... Чемпионы имени АЕКа...

18:49

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