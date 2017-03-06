Маурисиу: "Моя замена в матче ЦСКА – "Зенит"? Это вопрос к Луческу"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу подчеркнул, что в каждой встрече хотел бы проводить на поле по 90 минут, информирует "Фонтанка". Бразилец отменил, что в матче 18-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) на поле было много борьбы из-за желания команд догнать "Спартак" в турнирной таблице.

– Вы второй матч подряд в стартовом составе. Какие ощущения?

– Я думаю, что когда на поле есть 11 футболистов, то понимать друг друга намного проще, если вы видитесь регулярно. У нас в команде есть игроки, которые не попадают в стартовый состав, но у них есть мотивация, есть желание играть, есть определенные футбольные качества. Но действительно легче играть, если есть стабильность состава.

– Сейчас в розыгрыше позиция Витселя. Есть Хави Гарсия. А вот кто выйдет рядом с ним – это вопрос. Вы, Юсупов, Эрнани. В Брюсселе вышел Эрнани, в Петербурге и Москве – вы.

– Точно не знаю. Я просто проделал свою работу на тренировках, я всегда работаю на максимуме, готовлюсь на пределе и физически, и ментально. Это, скорее, вопрос для нашего тренера. Но, конечно же, я рад, потому что давно не играл в стартовом составе. Очень рад. Мы не выиграли в Москве. Это неудобно для меня. Но я всегда буду стараться сделать все от меня зависящее: для команды, для болельщиков, для моих друзей. Потому что хочу выиграть. Я сказал уже: да, мы не выиграли, но мы хотели. А потом будет все только лучше.

– А ваши друзья – это кто?

– Моя команда.

– Вы летели из Москвы со льдом на колене. Ушиб? Болельщики отмечали, что в момент замены в игре ЦСКА – "Зенит" казалось, что вы устали.

– Это тоже вопрос к тренеру.

– Это два разных вопроса: про лед и про замену.

– Понимаю. Про лед: ничего серьезного. Большие нагрузки. Каждый день тренировки, бывает непросто. Есть чувство дискомфорта в колене, но это, еще раз, ничего серьезного.

А почему поменял меня – я не знаю. Я давно не играл, конечно, хочу играть все 90 минут, каждый матч, но я уважаю решения нашего тренера. Луческу решил так. Было ли это правильно или нет – сказать не могу. Я просто уважаю его выбор. Я готов, я хочу помогать команде, я готов играть 90 минут.

– Вы удалили в субботу Вернблума. Вы держали в голове, что у него есть желтая карточка, когда ставили корпус и приглашали шведа к нарушению?

– Конечно, я видел, что он рядом. У него была желтая карточка. И я ждал чуть-чуть. Но это было не главное. Я хотел продлить мяч в атаку. Вернблум меня ударил, получил вторую желтую, и я думаю, что это было хорошо для нашей команды. Кстати, когда "Зенит" играет в большинстве, то мы обычно более или менее чувствуем это преимущество, но только не в матчах против ЦСКА. Они всегда плотно садятся в оборону, и становится непросто. Они сейчас играют в три центральных защитника, у них новый тренер, новая философия. Если же возвращаться к вопросу, то да, я ждал.

– Показалось, что Хави Гарсия в предыдущем эпизоде пытался удалить Головина. Это была такая эмоциональная игра, потому что и ЦСКА, и "Зенит" пытаются догнать "Спартак"?

– Я не знаю, я думаю, что команды вышли на поле с одним желанием: выиграть. ЦСКА – большая команда. "Зенит" – тоже. Обе команды хотят стать чемпионами в мае. Поэтому мы много боролись.