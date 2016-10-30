Маурисиу: "Матч "Спартака" и ЦСКА не смотрел"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу отметил характер, проявленный командой в матче 12-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0). Хавбек подчеркнул, что сине-бело-голубым не нужно обращать внимания на конкурентов в борьбе за чемпионский титул, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Сегодня команда показала характер, – сказал Маурисиу. – После поражения в матче с "Анжи" мы не опустили рук, победили, но могли забить еще.

– Почему команда так слабо играет против команд из нижней части таблицы?

– Не знаю. Это не оправдание: уже три недели мы играем каждые два-три дня, но сделали шаг вперед и все будет хорошо.

– Следующий матч в Лиге Европы против "Дандолка"...

– Да, мы не потеряли уверенность в себе, на сто процентов готовы к игре. "Дандолк" – тяжелая, плотная команда, но и у нас хорошая.

– Смотрели матч межу "Спартаком" и ЦСКА?

– Нет. Мы должны думать о себе, если мы будем показывать хороший футбол и выиграем каждый из оставшихся матчей, то станем чемпионами.