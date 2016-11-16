14:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Маурисиу и Фернанду рассчитывают на аншлаг на матче с "Амкаром"

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Игроки "Спартака" Маурисиу, Фернанду и Лоренсо Мельгарехо через соцсети позвали болельщиков красно-белых прийти на стадион и поддержать команду в матче 14-го тура чемпионата России с "Амкаром". Встреча состоится 20 ноября на "Открытие Арене". Напомним, что "Спартак" лидирует в турнирной таблице, опережая "Зенит" на три очка.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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