Маурисиу и Фернанду рассчитывают на аншлаг на матче с "Амкаром"

Игроки "Спартака" Маурисиу, Фернанду и Лоренсо Мельгарехо через соцсети позвали болельщиков красно-белых прийти на стадион и поддержать команду в матче 14-го тура чемпионата России с "Амкаром". Встреча состоится 20 ноября на "Открытие Арене". Напомним, что "Спартак" лидирует в турнирной таблице, опережая "Зенит" на три очка.

Любишь "Спартак" - приходи на футбол!#СпартакАмкар

Лоренсо Мельгарехо приглашает всех на матч с "Амкаром" в воскресенье🔴⚪ pic.twitter.com/DhMMFfaodo – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 ноября 2016 г.