Маурисиу: "Для меня нет разницы когда играть с "Ростовом"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу после победы над "Уфой" (2:0) в домашнем матче 16-го тура чемпионата России подчеркнул, что после поражения от "Краснодара" (1:2) настраиваться на эту встречу было непросто. По словам бразильского хавбека, подопечные Мирчи Луческу показали хороший футбол, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Рад, что сегодня удалось победить, – подчеркнул Маурисиу. – По такой погоде это было очень тяжело. Потерпели неприятное поражение в Краснодаре, но против "Уфы" показали хороший футбол. Забили два мяча на последних минутах. Здорово, что сохранили концентрацию до 90-й минуты.

– Сложно было настраиваться на матч с "Уфой" после проигрыша "Краснодару"?

– Конечно, трудно настраиваться после поражения. Особенно, когда пропускаешь два гола на последних минутах. Главное, что сегодня мы показали хороший футбол, контролировали мяч. Перед этим туром мы отставали от "Спартака" на 6 очков. Нам нельзя терять концентрацию и проигрывать.

– Для вас есть значение – сейчас играть против "Ростова" или весной?

– Для меня нет никакой разницы – играть сейчас или в следующем году. Главное, приехать туда и показать хороший футбол. Мы хотим стать чемпионами – нужно выигрывать каждый матч.

– На днях произошла трагедия с командой "Шапекоэнсе". Вы знали кого-нибудь из игроков?

– Это очень тяжелый вопрос. Это наша жизнь... Мы часто летаем самолетами, а наши семьи ждут нас дома. Очень жалко ребят. Мне сложно что-то сказать... Тяжелая ситуация не только для Бразилии, но и для всего мира.