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Маурисиу: "ЦСКА знал, что "Зенит" будет делать"

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Полузащитник "Зенита" Маурисиу отметил, что ЦСКА был очень хорошо готов к матчу команд в 18-м туре чемпионата России (0:0). Бразилец подчеркнул, что главный тренер питерцев Мирча Луческу просит его чаще бить по воротам во время матчей.

– Вы в субботу попали в штангу и нанесли единственный удар в створ. Почему матч против команды ЦСКА получился такой тяжелый?

– Они очень плотно играют сзади. И когда мы вышли на поле, я понял: они знают, что мы будем делать. ЦСКА был очень хорошо готов к этой игре.

– Вам партнеры организовали пространство, когда появилась возможность пробить, и вы пробили в штангу. Это была импровизация?

– Нет, это не было импровизацией. На тренировках я всегда бью, мне очень нравится. И тренер просит: Маурисиу, если есть пространство, иди и бей, у тебя хороший удар.

– Вы били подъемом?

– Да.

– Когда наносили единственный удар в створ на 78-й минуте, тоже били подъемом?

– Нет, щекой. Было очень неудобно, тяжело. Щенников, кажется, мешал в том эпизоде. Совсем не было пространства.

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