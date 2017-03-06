Маурисиу: "Было очень здорово получить из рук Кадырова бутсы с кристаллами"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу рассказал, что из всех тренеров, с которыми он работал в России, его больше остальных удивил наставник "Терека" Рашид Рахимов, информирует "Фонтанка". Бразилец отметил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров любит приглашать к себе футболистов "Терека".

– Луческу – ваш третий тренер в России?

– Ох, когда я приехал, был Байдач (Байдачный). Потом, кажется, был Руд Гуллит. После Гуллита был Черчесов. А потом Рашид Рахимов. Потом в "Зените" Виллаш-Боаш, и Луческу, получается, шестой.

– Да. И кто из них удивил вас больше всего?

– Рашид. Когда он приехал в "Терек", он был очень грустный, очень серьезный, очень сосредоточенный, никто не мог пошутить. Через какое-то время он изменил свое отношение, он спокойный, говорит с игроками, спрашивает, о чем думает футболист. Он всегда благодарит за работу на поле. Для меня главным было то, как он переменился.

– 6 лет в Грозном. Уверен, у вас были встречи с Рамзаном Кадыровым.

– Много раз. Он любит собирать команду. Ужин, концерт.

– В футбол вы вместе играли?

– Да. Один раз он собрал нас всех на ужин у себя дома. Выдавал игрокам специальные монеты и памятные сертификаты. В микрофон приглашал: "Иди сюда, Ризван Уциев; иди сюда, Олег Иванов". И всем он дарил монету с сертификатом. А когда он вызвал меня, он подарил одну бутсу, очень красивую, с кристаллами Swarovski. У меня фотография есть этой бутсы в "Инстаграме". Это было очень здорово, потому что он президент. Это был важный для меня подарок, потому что он значил, что Кадыров видел, что я делал все для команды на поле.

– Машина-квартира в Грозном – получали?

– Одну машину получил. Я провел сто матчей за "Терек", мы играли с "Уралом", в том матче я забил гол. Toyota Corolla. Очень хорошая машина.