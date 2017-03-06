Маурисиу: "Было очень здорово получить из рук Кадырова бутсы с кристаллами"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу рассказал, что из всех тренеров, с которыми он работал в России, его больше остальных удивил наставник "Терека" Рашид Рахимов, информирует "Фонтанка". Бразилец отметил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров любит приглашать к себе футболистов "Терека".
– Луческу – ваш третий тренер в России?
– Ох, когда я приехал, был Байдач (Байдачный). Потом, кажется, был Руд Гуллит. После Гуллита был Черчесов. А потом Рашид Рахимов. Потом в "Зените" Виллаш-Боаш, и Луческу, получается, шестой.
– Да. И кто из них удивил вас больше всего?
– Рашид. Когда он приехал в "Терек", он был очень грустный, очень серьезный, очень сосредоточенный, никто не мог пошутить. Через какое-то время он изменил свое отношение, он спокойный, говорит с игроками, спрашивает, о чем думает футболист. Он всегда благодарит за работу на поле. Для меня главным было то, как он переменился.
– 6 лет в Грозном. Уверен, у вас были встречи с Рамзаном Кадыровым.
– Много раз. Он любит собирать команду. Ужин, концерт.
– В футбол вы вместе играли?
– Да. Один раз он собрал нас всех на ужин у себя дома. Выдавал игрокам специальные монеты и памятные сертификаты. В микрофон приглашал: "Иди сюда, Ризван Уциев; иди сюда, Олег Иванов". И всем он дарил монету с сертификатом. А когда он вызвал меня, он подарил одну бутсу, очень красивую, с кристаллами Swarovski. У меня фотография есть этой бутсы в "Инстаграме". Это было очень здорово, потому что он президент. Это был важный для меня подарок, потому что он значил, что Кадыров видел, что я делал все для команды на поле.
– Машина-квартира в Грозном – получали?
– Одну машину получил. Я провел сто матчей за "Терек", мы играли с "Уралом", в том матче я забил гол. Toyota Corolla. Очень хорошая машина.
Bom dia, hoje mais um dia especial em minha vida sem duvida será marcado pelo resto da minha vida. Recebi um presente maravilhoso, uma chuteira personalizada com o escudo do meu time (TEREK GROZNY), fiquei muito feliz! Quero agradecer ao presidente RAMZAN KADIROV pelo presente e pelo carinho nesses 4 anos e 6 meses de clube. Muito obrigado!!! Dobryy den'! Segodnya, bez somneniya, odin iz samykh osobykh dney v moyey zhizni, kotoryy ostanetsya i zapomnitsya v ney navsegda. Ya poluchil zamechatel'niy podarok, s emblemoy moyey komandy (Terek Grozny), ya byl ochen' schastliv! Ya khochu poblagodarit' prezidenta Ramzana Kadyrova za pidderzhku i vnimaniye v techenii moikh 4 let i 6 mesyatsev v klube. Bol'shoye spasibo!
вилли
иди сюда)))))
21:22