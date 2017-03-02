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Материал в отношении Кокорина еще не поступил в суд

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Административный материал в отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина, которого задержали в центре Москвы за езду по встречной полосе, еще не поступил в суд для рассмотрения. Об этом сообщил пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

- Материал в отношении Кокорина на мировые участки Тверского района пока не поступал, - сказала РИА "Новости" Дзюрко. - Суду предстоит оценить, действительно ли он совершил нарушение, указанное в протоколе, и в случае положительного решения назначить наказание.

Напомним, что ранее появилась информация, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170302/1117080206.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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pussykitty

Типа не догадался пересесть на пассажирское кресло, как в свое вемя Кержаков, чтобы потом легко избежать наказания? Вот потому Кержаков самый лучший российский нападающих нулевых, хоть какие-то опилки в голове есть. А Ко-Ко и есть Ко-Ко. Мозгов, как у петушка.

12:44

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