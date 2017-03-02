Материал в отношении Кокорина еще не поступил в суд

Административный материал в отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина, которого задержали в центре Москвы за езду по встречной полосе, еще не поступил в суд для рассмотрения. Об этом сообщил пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
- Материал в отношении Кокорина на мировые участки Тверского района пока не поступал, - сказала РИА "Новости" Дзюрко. - Суду предстоит оценить, действительно ли он совершил нарушение, указанное в протоколе, и в случае положительного решения назначить наказание.
Напомним, что ранее появилась информация, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.
Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет.
pussykitty
Типа не догадался пересесть на пассажирское кресло, как в свое вемя Кержаков, чтобы потом легко избежать наказания? Вот потому Кержаков самый лучший российский нападающих нулевых, хоть какие-то опилки в голове есть. А Ко-Ко и есть Ко-Ко. Мозгов, как у петушка.
12:44