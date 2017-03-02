Материал в отношении Кокорина еще не поступил в суд

Административный материал в отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина, которого задержали в центре Москвы за езду по встречной полосе, еще не поступил в суд для рассмотрения. Об этом сообщил пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

- Материал в отношении Кокорина на мировые участки Тверского района пока не поступал, - сказала РИА "Новости" Дзюрко. - Суду предстоит оценить, действительно ли он совершил нарушение, указанное в протоколе, и в случае положительного решения назначить наказание.

Напомним, что ранее появилась информация, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет.