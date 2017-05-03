Матч "Зенит" - "Терек" на "Санкт-Петербурге" посетят до 30 тысяч зрителей

На матче 27-го тура чемпионата России "Зенит" - "Терек" ожидается до 30 тысяч болельщиков, утверждает "Фонтанка". Игра пройдет 7 мая на стадионе "Санкт-Петербург". Это будет второй официальный поединок на арене ЧМ-2018. В первой игре - против "Урала" (2:0) - на арену пустили около 22 тысяч, столько же, сколько вмещал старый стадион питерцев "Петровский".

Если на игру придут 30 тысяч зрителей, то это будет второй посещаемостью в истории клуба в чемпионатах России. Рекорд принадлежит прощальной игре на стадионе имени Кирова в 2006 году против "Динамо" - 44 тысячи человек.

На данный момент, за четыре дня до игры, в продаже остаются 2334 билета.

Матч "Зенит" - "Терек" состоится 7 мая, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.