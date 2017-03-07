Матч "Спартака" с "Краснодаром" стал самым посещаемым в туре

Матч "Краснодар" – "Спартак" посетили 31 250 зрителей, что является рекордом 18-го тура премьер-лиги, информирует официальный сайт красно-белых. Встреча с участием "Спартака" стала наиболее посещаемой уже в одиннадцатый раз с начала сезона. Отмечается, что клуб продолжает уверенно лидировать в рейтинге самых популярных команд премьер-лиги.

По данным РФПЛ, с начала сезона-2016/2017 встречи с участием красно-белых посетили 396 644 зрителя. На девяти домашних матчах побывали 271 426 зрителей, а на девяти гостевых – 125 218.

Красно-белые продолжают занимать первую строчку в списке самых посещаемых команд чемпионата, значительно опережая ближайших преследователей. Так, матчи "Зенита" вживую видели 303 828 зрителей, ЦСКА – 265 375, "Краснодара" – 259 297.