11:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Матч "Спартака" с "Краснодаром" стал самым посещаемым в туре

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Матч "Краснодар""Спартак" посетили 31 250 зрителей, что является рекордом 18-го тура премьер-лиги, информирует официальный сайт красно-белых. Встреча с участием "Спартака" стала наиболее посещаемой уже в одиннадцатый раз с начала сезона. Отмечается, что клуб продолжает уверенно лидировать в рейтинге самых популярных команд премьер-лиги.

По данным РФПЛ, с начала сезона-2016/2017 встречи с участием красно-белых посетили 396 644 зрителя. На девяти домашних матчах побывали 271 426 зрителей, а на девяти гостевых – 125 218.

Красно-белые продолжают занимать первую строчку в списке самых посещаемых команд чемпионата, значительно опережая ближайших преследователей. Так, матчи "Зенита" вживую видели 303 828 зрителей, ЦСКА – 265 375, "Краснодара" – 259 297.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/100531/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

abs68, ну, вот потом и сравним, сколько болельщиков придёт на Зенит, когда тот приедет в гости к Спартаку, с теми болельщиками, что пришли на Спартак в Петербурге. как раз будет подтверждением сказанного Вами же)

12:18

abs68

не обманывайте нас, мы все видели статистику что за Зенит болеет вся РФ и даже Москва, там же команд нет и болеть не за кого

11:58

Helicopter

Умом Россию не понять.

11:43

shpasic

ещё бы, ведь на ГВК-Арене мест-то поменьше будет))

11:38

Bache Gabrielsen

Ясный перец. На кого еще ходить ?

11:36

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