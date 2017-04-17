Матч "Спартак" - "Зенит" посетили Ксения Собчак и Максим Виторган

На центральной встрече 23-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Зенит" (2:1) побывали телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган. Семейная пара после матча своем появлением у выхода со стадиона вызвала бурю эмоций у болельщиков.

– Да ну! – воскликнул один из фанатов красно-белых. – Глазам не верю! Держите меня пятеро, нет, семеро!

Развития, впрочем, не последовало. Собчак и Виторган покинули стадион. Болельщик от дальнейшего проявления своего восхищения воздержался.

"Спартак" после победы над принципиальным соперником, который остался на третьем месте, увеличил отрыв от него до 11 очков. 10 баллов уступает лидеру ЦСКА. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.