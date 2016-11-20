Матч "Спартак" – "Амкар" был остановлен в начале второго тайма

Матч 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар" был остановлен из-за задымления в самом начале второго тайма. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин возобновил игру через минуту.

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"