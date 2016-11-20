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Матч "Спартак" – "Амкар" был остановлен в начале второго тайма

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Матч 14-го тура чемпионата России "Спартак""Амкар" был остановлен из-за задымления в самом начале второго тайма. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин возобновил игру через минуту.

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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А380726

Опять у очкарика ЦСКА виноват?

18:26

Паренек с Урала

Пока не будут штрафовать на миллион и больше - никто в клубах работать с такими "болельщиками" не будет. Сейчас этих дебилов просто боятся )))

18:24

эстонский армеец

Федун "дунул".)))

18:20

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