Матч "Спартак" – "Амкар" был остановлен в начале второго тайма

Матч 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар" был остановлен из-за задымления в самом начале второго тайма. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин возобновил игру через минуту.
Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"
Традиционное pic.twitter.com/ObeKQTjCGH– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 20 ноября 2016 г.
А380726
Опять у очкарика ЦСКА виноват?
18:26
Паренек с Урала
Пока не будут штрафовать на миллион и больше - никто в клубах работать с такими "болельщиками" не будет. Сейчас этих дебилов просто боятся )))
18:24
эстонский армеец
Федун "дунул".)))
18:20