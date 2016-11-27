Матч "Крылья Советов" - "Спартак" 1 декабря должен начаться в минус 19

1 декабря в Самаре должен состояться матч 16-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Спартак". Встреча запланирована на 19.00 по местному времени.
Прогноз погоды на этот день в Самаре следующий. Ночью столбик термометра покажет минус 15 градусов по Цельсию, днем воздух "прогреется" до минус 14, а к вечеру, когда раздастся стартовый свисток, опустится до минус 19.
Сегодня матч "Крылья Советов" – "Томь" начался в 15.00 по местному времени (14.00 по Москве). Перед игрой поле стадиона "Металлург" в авральном режиме чистили от снега после обильного снегопада.
Добавим, что резервной ареной самарского клуба в заявке значится стадион "Старт" в Саранске.
Снегопад усилился. Но поле в очередной раз работники практически расчистили. Нанесена красная разметка. pic.twitter.com/2YY2BDiQng– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 27 ноября 2016 г.
джей
Не будет в Самаре 01.12.16. температуры в минус 19. Какой-то странный ажиотаж пошел в преддверии этого матча. Кому-то это выгодно.
17:04
А380726
супремум, напомни, когда заканчивали ЧР раньше декабря по системе весна-осень? Всегда в интересах еврокубковых команд пинают мяч при любой погоде и системе розыгрыша до середины декабря
17:00
supremum
при системе весна-осень уже в начале ноября заканчивали бы. Какие переносы, свинопас?
16:32
Бен Ричардс
Матч между "Томском" и "Тереком" точно по тем же основаниям перенесли в Грозный, даже температура была такой же. Карельскому свинопасу желаю успехов в его нелегкой работе по выпасу свиней в -20. Судя по его высказываниям, мозги он себе давно отморозил.
16:31
ЗЮК
карельский свиносос,а какие нужны аргументы в разговоре с дураком?Только дурак может написать такую чушь,которую ты написал.
16:21
карельский свинопас
ЗЮК типа,сам дурак...других аргументов нет?
16:17
ЗЮК
карельский свиносос,недоразумение-зто твоё имя.
16:12
карельский свинопас
хрюндели,никаких переносов!а если б весна-осень была(как многие ностальгируют!)-тогда куда переносили?Самара по снежку и морозцу раскатают свиное недоразумение 3-0 или еще крупнее.
15:57
Нубяшка
Крылья хороши сейчас, спартак проиграет. Хватит 1:0 обыгрывать. Крылья 2 0 победят а у свиней уже отмаза готова
15:51
П_о_в_а_р
Да переносите эти два тура на весну, хорош чудить.
15:50
Нубяшка
Крылья хороши сейчас. Спартак проиграет . хватит им 1:0 обыгрывать. Крылья 2 0 победят
15:49
Спартач и че?
ждем нормальных стадионов с подогревом. непонятно зачем вообще играть обязательно в декабре
15:33
James Gang
Перенести эту игру на весну! В -19 не играют!
15:33
Xen1um
Жесть
15:27