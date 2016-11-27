Матч "Крылья Советов" - "Спартак" 1 декабря должен начаться в минус 19

1 декабря в Самаре должен состояться матч 16-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Спартак". Встреча запланирована на 19.00 по местному времени.

Прогноз погоды на этот день в Самаре следующий. Ночью столбик термометра покажет минус 15 градусов по Цельсию, днем воздух "прогреется" до минус 14, а к вечеру, когда раздастся стартовый свисток, опустится до минус 19.

Сегодня матч "Крылья Советов" – "Томь" начался в 15.00 по местному времени (14.00 по Москве). Перед игрой поле стадиона "Металлург" в авральном режиме чистили от снега после обильного снегопада.

Добавим, что резервной ареной самарского клуба в заявке значится стадион "Старт" в Саранске.