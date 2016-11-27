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Матч "Крылья Советов" - "Спартак" 1 декабря должен начаться в минус 19

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1 декабря в Самаре должен состояться матч 16-го тура чемпионата России "Крылья Советов""Спартак". Встреча запланирована на 19.00 по местному времени.

Прогноз погоды на этот день в Самаре следующий. Ночью столбик термометра покажет минус 15 градусов по Цельсию, днем воздух "прогреется" до минус 14, а к вечеру, когда раздастся стартовый свисток, опустится до минус 19.

Сегодня матч "Крылья Советов""Томь" начался в 15.00 по местному времени (14.00 по Москве). Перед игрой поле стадиона "Металлург" в авральном режиме чистили от снега после обильного снегопада.

Добавим, что резервной ареной самарского клуба в заявке значится стадион "Старт" в Саранске.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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джей

Не будет в Самаре 01.12.16. температуры в минус 19. Какой-то странный ажиотаж пошел в преддверии этого матча. Кому-то это выгодно.

17:04

А380726

супремум, напомни, когда заканчивали ЧР раньше декабря по системе весна-осень? Всегда в интересах еврокубковых команд пинают мяч при любой погоде и системе розыгрыша до середины декабря

17:00

supremum

при системе весна-осень уже в начале ноября заканчивали бы. Какие переносы, свинопас?

16:32

Бен Ричардс

Матч между "Томском" и "Тереком" точно по тем же основаниям перенесли в Грозный, даже температура была такой же. Карельскому свинопасу желаю успехов в его нелегкой работе по выпасу свиней в -20. Судя по его высказываниям, мозги он себе давно отморозил.

16:31

ЗЮК

карельский свиносос,а какие нужны аргументы в разговоре с дураком?Только дурак может написать такую чушь,которую ты написал.

16:21

карельский свинопас

ЗЮК типа,сам дурак...других аргументов нет?

16:17

ЗЮК

карельский свиносос,недоразумение-зто твоё имя.

16:12

карельский свинопас

хрюндели,никаких переносов!а если б весна-осень была(как многие ностальгируют!)-тогда куда переносили?Самара по снежку и морозцу раскатают свиное недоразумение 3-0 или еще крупнее.

15:57

Нубяшка

Крылья хороши сейчас, спартак проиграет. Хватит 1:0 обыгрывать. Крылья 2 0 победят а у свиней уже отмаза готова

15:51

П_о_в_а_р

Да переносите эти два тура на весну, хорош чудить.

15:50

Нубяшка

Крылья хороши сейчас. Спартак проиграет . хватит им 1:0 обыгрывать. Крылья 2 0 победят

15:49

Спартач и че?

ждем нормальных стадионов с подогревом. непонятно зачем вообще играть обязательно в декабре

15:33

James Gang

Перенести эту игру на весну! В -19 не играют!

15:33

Xen1um

Жесть

15:27

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