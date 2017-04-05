Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 30 апреля

Игра 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится 30 апреля, информирует пресс-служба армейцев. Ранее стало известно, что билеты на московское дерби в связи с повышенными мерами безопасности не будут распространяться через интернет.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/o-prodazhe-biletov-na-match-pfk-cska-spartak/
Джин_SM(v3)
с какого перепугу то?еще нет дат и времени на 24, 25 туры... не надо выдавать желаемое за действительное!
20:50