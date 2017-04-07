Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет 30 апреля в 17.00

РФПЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание матче 24 – 30-го туров чемпионата России-2016/17. ЦСКА примет "Спартак" в матче 26-го тура чемпионата России 30 апреля, встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
Полностью календарь выглядит следующим образом:
24 тур
21 апреля (пятница)
"Уфа" – ЦСКА - 17.00
22 апреля (суббота)
"Зенит" – "Урал" - 14.00
"Локомотив" – "Амкар" - 16.30
"Ростов" – "Спартак" - 16.30
"Терек" – "Анжи" - 19.00
23 апреля (воскресенье)
"Томь" – "Оренбург" - 12.00
"Крылья Советов" – "Рубин" - 14.30
"Краснодар" – "Арсенал" - 17.00
25 тур
25 апреля (вторник)
"Ростов" – "Уфа" - 19.30
"Спартак" – "Урал" - 19.30
26 апреля (среда)
"Оренбург" – "Зенит" - 17.00
ЦСКА – "Локомотив" - 19.30
"Рубин" – "Терек" - 19.30
"Арсенал" – "Крылья Советов" - 19.30
27 апреля (четверг)
"Амкар" – "Краснодар" - 17.00
"Анжи" – "Томь" - 19.30
26 тур
29 апреля (суббота)
"Локомотив" – "Рубин" - 16.30
"Терек" – "Урал" - 19.00
30 апреля (воскресенье)
"Уфа" – "Арсенал" - 14.30
ЦСКА – "Спартак" - 17.00
"Ростов" – "Амкар" - 19.30
1 мая (понедельник)
"Томь" – "Зенит" - 13.00
"Крылья Советов" – "Оренбург" - 15.30
"Краснодар" – "Анжи" - 18.00
27 тур
6 мая (суббота)
"Амкар" – ЦСКА - 14.00
"Арсенал" – "Ростов" - 16.30
"Спартак" – "Томь" - 19.00
7 мая (воскресенье)
"Оренбург" – "Краснодар" - 14.00
"Рубин" – "Уфа" - 16.30
"Зенит" – "Терек" - 19.00
8 мая (понедельник)
"Урал" – "Крылья Советов" - 14.30
"Анжи" – "Локомотив" - 17.00
28 тур
12 мая (пятница)
ЦСКА – "Арсенал" - 19.30
13 мая (суббота)
"Урал" – "Краснодар" - 12.00
"Амкар" – "Спартак" - 14.30
"Крылья Советов" – "Зенит" - 17.00
"Локомотив" – "Оренбург" - 19.30
14 мая (воскресенье)
"Томь" – "Терек" - 12.00
"Уфа" – "Анжи" - 16.30
"Ростов" – "Рубин" - 19.00
29 тур
17 мая (среда)
"Томь" – "Крылья Советов" - 15.00
"Урал" – "Локомотив" - 17.30
"Оренбург" – "Уфа" - 17.30
"Арсенал" – "Амкар" - 19.30
"Рубин" – ЦСКА - 19.30
"Спартак" – "Терек" - 19.30
"Зенит" – "Краснодар" - 19.30
"Анжи" – "Ростов" - 19.30
30 тур
21 мая (воскресенье)
"Арсенал" – "Спартак"
"Амкар" – "Рубин"
ЦСКА – "Анжи"
"Оренбург" – "Ростов"
"Уфа" – "Урал"
"Локомотив" – "Зенит"
"Томь" – "Краснодар"
"Крылья Советов" – "Терек"