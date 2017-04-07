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Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет 30 апреля в 17.00

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РФПЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание матче 24 – 30-го туров чемпионата России-2016/17. ЦСКА примет "Спартак" в матче 26-го тура чемпионата России 30 апреля, встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Полностью календарь выглядит следующим образом:

24 тур

21 апреля (пятница)

"Уфа" – ЦСКА - 17.00

22 апреля (суббота)

"Зенит" – "Урал" 14.00
"Локомотив" – "Амкар" 16.30
"Ростов" – "Спартак" 16.30
"Терек" – "Анжи" 19.00

23 апреля (воскресенье)

"Томь" – "Оренбург" 12.00
"Крылья Советов" – "Рубин" 14.30
"Краснодар" – "Арсенал" 17.00

25 тур

25 апреля (вторник)

"Ростов" – "Уфа" 19.30
"Спартак" – "Урал" 19.30

26 апреля (среда)

"Оренбург" – "Зенит" 17.00
ЦСКА – "Локомотив" 19.30
"Рубин" – "Терек" 19.30
"Арсенал" – "Крылья Советов" 19.30

27 апреля (четверг)

"Амкар" – "Краснодар" 17.00
"Анжи" – "Томь" 19.30

26 тур

29 апреля (суббота)

"Локомотив" – "Рубин" 16.30
"Терек" – "Урал" 19.00

30 апреля (воскресенье)

"Уфа" – "Арсенал" 14.30
ЦСКА – "Спартак" 17.00
"Ростов" – "Амкар" 19.30

1 мая (понедельник)

"Томь" – "Зенит" 13.00
"Крылья Советов" – "Оренбург" 15.30
"Краснодар" – "Анжи" 18.00

27 тур

6 мая (суббота)

"Амкар" – ЦСКА 14.00
"Арсенал" – "Ростов" 16.30
"Спартак" – "Томь" 19.00

7 мая (воскресенье)

"Оренбург" – "Краснодар" 14.00
"Рубин" – "Уфа" 16.30
"Зенит" – "Терек" 19.00

8 мая (понедельник)

"Урал" – "Крылья Советов" 14.30
"Анжи" – "Локомотив" 17.00

28 тур

12 мая (пятница)

ЦСКА – "Арсенал" 19.30

13 мая (суббота)

"Урал" – "Краснодар" 12.00
"Амкар" – "Спартак" 14.30
"Крылья Советов" – "Зенит" 17.00
"Локомотив" – "Оренбург" 19.30

14 мая (воскресенье)

"Томь" – "Терек" 12.00
"Уфа" – "Анжи" 16.30
"Ростов" – "Рубин" 19.00

29 тур

17 мая (среда)

"Томь" – "Крылья Советов" 15.00
"Урал" – "Локомотив" 17.30
"Оренбург" – "Уфа" 17.30
"Арсенал" – "Амкар" 19.30
"Рубин" – ЦСКА 19.30
"Спартак" – "Терек" 19.30
"Зенит" – "Краснодар" 19.30
"Анжи" – "Ростов" 19.30

30 тур

21 мая (воскресенье)

"Арсенал" – "Спартак"
"Амкар" – "Рубин"
ЦСКА – "Анжи"
"Оренбург" – "Ростов"
"Уфа" – "Урал"
"Локомотив" – "Зенит"
"Томь" – "Краснодар"
"Крылья Советов" – "Терек"

Дополнительная информация

http://rfpl.org/news/rfpl/news_19974.html

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