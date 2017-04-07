Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет 30 апреля в 17.00

РФПЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание матче 24 – 30-го туров чемпионата России-2016/17. ЦСКА примет "Спартак" в матче 26-го тура чемпионата России 30 апреля, встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Полностью календарь выглядит следующим образом:

24 тур

21 апреля (пятница)

"Уфа" – ЦСКА - 17.00

22 апреля (суббота)

"Зенит" – "Урал" - 14.00

"Локомотив" – "Амкар" - 16.30

"Ростов" – "Спартак" - 16.30

"Терек" – "Анжи" - 19.00

23 апреля (воскресенье)

"Томь" – "Оренбург" - 12.00

"Крылья Советов" – "Рубин" - 14.30

"Краснодар" – "Арсенал" - 17.00

25 тур

25 апреля (вторник)

"Ростов" – "Уфа" - 19.30

"Спартак" – "Урал" - 19.30

26 апреля (среда)

"Оренбург" – "Зенит" - 17.00

ЦСКА – "Локомотив" - 19.30

"Рубин" – "Терек" - 19.30

"Арсенал" – "Крылья Советов" - 19.30

27 апреля (четверг)

"Амкар" – "Краснодар" - 17.00

"Анжи" – "Томь" - 19.30

26 тур

29 апреля (суббота)

"Локомотив" – "Рубин" - 16.30

"Терек" – "Урал" - 19.00

30 апреля (воскресенье)

"Уфа" – "Арсенал" - 14.30

ЦСКА – "Спартак" - 17.00

"Ростов" – "Амкар" - 19.30

1 мая (понедельник)

"Томь" – "Зенит" - 13.00

"Крылья Советов" – "Оренбург" - 15.30

"Краснодар" – "Анжи" - 18.00

27 тур

6 мая (суббота)

"Амкар" – ЦСКА - 14.00

"Арсенал" – "Ростов" - 16.30

"Спартак" – "Томь" - 19.00

7 мая (воскресенье)

"Оренбург" – "Краснодар" - 14.00

"Рубин" – "Уфа" - 16.30

"Зенит" – "Терек" - 19.00

8 мая (понедельник)

"Урал" – "Крылья Советов" - 14.30

"Анжи" – "Локомотив" - 17.00

28 тур

12 мая (пятница)

ЦСКА – "Арсенал" - 19.30

13 мая (суббота)

"Урал" – "Краснодар" - 12.00

"Амкар" – "Спартак" - 14.30

"Крылья Советов" – "Зенит" - 17.00

"Локомотив" – "Оренбург" - 19.30

14 мая (воскресенье)

"Томь" – "Терек" - 12.00

"Уфа" – "Анжи" - 16.30

"Ростов" – "Рубин" - 19.00

29 тур

17 мая (среда)

"Томь" – "Крылья Советов" - 15.00

"Урал" – "Локомотив" - 17.30

"Оренбург" – "Уфа" - 17.30

"Арсенал" – "Амкар" - 19.30

"Рубин" – ЦСКА - 19.30

"Спартак" – "Терек" - 19.30

"Зенит" – "Краснодар" - 19.30

"Анжи" – "Ростов" - 19.30

30 тур

21 мая (воскресенье)

"Арсенал" – "Спартак"

"Амкар" – "Рубин"

ЦСКА – "Анжи"

"Оренбург" – "Ростов"

"Уфа" – "Урал"

"Локомотив" – "Зенит"

"Томь" – "Краснодар"

"Крылья Советов" – "Терек"