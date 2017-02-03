16:11 3 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Матч 18-го тура РФПЛ ЦСКА - "Зенит" начнется в 16.30

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Определено время начала матчей 18-го, 19-го и 20-го туров чемпионата России, сообщает официальный сайт лиги. Встреча 18-го тура ЦСКА"Зенит" пройдет 4 марта и начнется в 16:30 по московскому времени. Расписание выглядит следующим образом:

18-й тур

3 марта (пятница)

"Томь" – "Ростов" – 19.00

4 марта (суббота)

"Оренбург" – "Арсенал" – 14.00

ЦСКА – "Зенит" – 16.30

5 марта (воскресенье)

"Урал" – "Амкар" – 11.30

"Крылья Советов" – "Локомотив" – 14.00

"Краснодар" – "Спартак" – 16.30

"Терек" – "Уфа" – 19.00

6 марта (понедельник)

"Анжи" – "Рубин" – 19.30

19-й тур

10 марта (пятница)

"Арсенал" – "Урал" – 19.00

11 марта (суббота)

"Уфа"– "Крылья Советов" – 11.30

ЦСКА – "Томь" – 14.00

"Рубин" – "Оренбург" – 16.30

12 марта (воскресенье)

"Амкар" – "Зенит" – 11.30

"Локомотив" – "Краснодар" – 14.00

"Спартак" – "Анжи" – 16.30

"Ростов" – "Терек" – 19.00

20-й тур

17 марта (пятница)

"Анжи" – "Оренбург" – 19.00

18 марта (суббота)

"Томь" – "Амкар" – 11.30

"Урал" – "Рубин" – 14.00

"Локомотив" – "Спартак" – 16.30

19 марта (воскресенье)

"Крылья Советов" – "Ростов" – 14.00

"Терек" – ЦСКА – 16.30

"Краснодар" – "Уфа" – 16.30

"Зенит" – "Арсенал" – 19.30

Дополнительная информация

http://www.rfpl.org/news/clubs/news_19608.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Der schwein

Надо будет сходить. Хочу воочию увидеть схему ЦСКА 3-5-2 :)

19:50 3 февраля

Luch-Energy

А время начала матчей 19-30 туров когда будет известно? Когда сезон закончится?!

17:41 3 февраля

PitersS

Блин, не опоздать бы-осталось 15 мин..

16:17 3 февраля

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