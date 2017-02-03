Матч 18-го тура РФПЛ ЦСКА - "Зенит" начнется в 16.30

Определено время начала матчей 18-го, 19-го и 20-го туров чемпионата России, сообщает официальный сайт лиги. Встреча 18-го тура ЦСКА – "Зенит" пройдет 4 марта и начнется в 16:30 по московскому времени. Расписание выглядит следующим образом:
18-й тур
3 марта (пятница)
"Томь" – "Ростов" – 19.00
4 марта (суббота)
"Оренбург" – "Арсенал" – 14.00
ЦСКА – "Зенит" – 16.30
5 марта (воскресенье)
"Урал" – "Амкар" – 11.30
"Крылья Советов" – "Локомотив" – 14.00
"Краснодар" – "Спартак" – 16.30
"Терек" – "Уфа" – 19.00
6 марта (понедельник)
"Анжи" – "Рубин" – 19.30
19-й тур
10 марта (пятница)
"Арсенал" – "Урал" – 19.00
11 марта (суббота)
"Уфа"– "Крылья Советов" – 11.30
ЦСКА – "Томь" – 14.00
"Рубин" – "Оренбург" – 16.30
12 марта (воскресенье)
"Амкар" – "Зенит" – 11.30
"Локомотив" – "Краснодар" – 14.00
"Спартак" – "Анжи" – 16.30
"Ростов" – "Терек" – 19.00
20-й тур
17 марта (пятница)
"Анжи" – "Оренбург" – 19.00
18 марта (суббота)
"Томь" – "Амкар" – 11.30
"Урал" – "Рубин" – 14.00
"Локомотив" – "Спартак" – 16.30
19 марта (воскресенье)
"Крылья Советов" – "Ростов" – 14.00
"Терек" – ЦСКА – 16.30
"Краснодар" – "Уфа" – 16.30
"Зенит" – "Арсенал" – 19.30
Der schwein
Надо будет сходить. Хочу воочию увидеть схему ЦСКА 3-5-2 :)
19:50 3 февраля
Luch-Energy
А время начала матчей 19-30 туров когда будет известно? Когда сезон закончится?!
17:41 3 февраля
PitersS
Блин, не опоздать бы-осталось 15 мин..
16:17 3 февраля