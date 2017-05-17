Массимо Каррера: "Зобнин похож на Дзамбротту"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник отметил прогресс полузащитника Романа Зобнина. По словам итальянца, он может сравнить хавбека с Джанлукой Дзамброттой.

– Какой футболист при вас больше всех прибавил по сравнению с началом сезона?

– Все игроки выросли как в технической подготовке, так и в тактической. В ментальном плане тоже. Но самый серьезный прогресс у Романа Зобнина.

– Вы сказали, что он может стать выдающимся игроком. Почему дали такое определение?

– У него есть все для того, чтобы стать очень хорошим футболистом. Он очень серьезный молодой человек и всегда работает по максимуму. Все это может сделать Романа серьезным игроком и чемпионом.

– С кем из выдающихся футболистов, с которыми вы пересекались, могли бы сравнить Зобнина на его позиции?

– Знаю не так много игроков, которые могут закрыть три позиции. Возможно, Дзамбротта, который мог выйти и в обороне, и в средней линии. Дзамбротта мог, как Зобнин, менять позиции во время матча.

Полное интервью Массимо Карреры