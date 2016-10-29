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Массимо Каррера: "Знал бы о юбилее Акинфеева, поздравил бы"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1) признался, что не знал о юбилее Игоря Акинфеева, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Эта встреча стала для голкипера армейцев 500-й в составе клуба.

– Не знал, что у Акинфеева 500-й матч, – сказал Каррера. – Он мне не сказал. Если бы знал, то поздравил бы.

– Все голы забили игроки, участие которых было под вопросом. Был ли риск ставить всех троих?

– Ничем не рисковал. Если бы в них был не уверен, играл бы кто-то другой.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Уткин за Спартак

Ахаха! Абсолютно неважно, что 15 лет назад было и даже год назад! Кто старое помянит - тому глаз вон! Важно лишь то, что впереди!!! А впереди чемпионство и все самое лучшее! СПАРТАК-чемпион!!!

21:16

DAVI SVININU!

15 лет без побед! Крючкохвостые х..и вам!

21:11

Серёга СМ.sz

вперёд Спартак! ))))))))))

21:00

redshark

Так ты поздравил, трижды!

20:59

206

Зе Луиш его 2 раза сегодня поздравил.

20:57

вперёд Спартак!

"Кто с сухарями входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Кто пропускает всё в Европе, начало рук его из ...опы, кого повсюду узнают? Скажите, как его зовут?"

20:53

Уткин за Спартак

В 500-й матч надо 5 пропускать. Хотя Бог любит Игоряна и Троицу!!!

20:53

Союз Аполлонович

Массимо, да ты и так его поздравил трёшечкой.)) Не переживай

20:51

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