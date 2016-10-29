Массимо Каррера: "Знал бы о юбилее Акинфеева, поздравил бы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1) признался, что не знал о юбилее Игоря Акинфеева, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Эта встреча стала для голкипера армейцев 500-й в составе клуба.

– Не знал, что у Акинфеева 500-й матч, – сказал Каррера. – Он мне не сказал. Если бы знал, то поздравил бы.

– Все голы забили игроки, участие которых было под вопросом. Был ли риск ставить всех троих?

– Ничем не рисковал. Если бы в них был не уверен, играл бы кто-то другой.