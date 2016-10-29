Массимо Каррера: "Знал бы о юбилее Акинфеева, поздравил бы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1) признался, что не знал о юбилее Игоря Акинфеева, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Эта встреча стала для голкипера армейцев 500-й в составе клуба.
– Не знал, что у Акинфеева 500-й матч, – сказал Каррера. – Он мне не сказал. Если бы знал, то поздравил бы.
– Все голы забили игроки, участие которых было под вопросом. Был ли риск ставить всех троих?
– Ничем не рисковал. Если бы в них был не уверен, играл бы кто-то другой.
Уткин за Спартак
Ахаха! Абсолютно неважно, что 15 лет назад было и даже год назад! Кто старое помянит - тому глаз вон! Важно лишь то, что впереди!!! А впереди чемпионство и все самое лучшее! СПАРТАК-чемпион!!!
21:16
DAVI SVININU!
15 лет без побед! Крючкохвостые х..и вам!
21:11
Серёга СМ.sz
вперёд Спартак! ))))))))))
21:00
redshark
Так ты поздравил, трижды!
20:59
206
Зе Луиш его 2 раза сегодня поздравил.
20:57
вперёд Спартак!
"Кто с сухарями входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Кто пропускает всё в Европе, начало рук его из ...опы, кого повсюду узнают? Скажите, как его зовут?"
20:53
Уткин за Спартак
В 500-й матч надо 5 пропускать. Хотя Бог любит Игоряна и Троицу!!!
20:53
Союз Аполлонович
Массимо, да ты и так его поздравил трёшечкой.)) Не переживай
20:51