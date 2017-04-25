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Массимо Каррера: "Завтра оценим готовность Зе Луиша и Луиза Адриану к ЦСКА"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 25-го тура премьер-лиги над "Уралом" (1:0) рассказал про готовность нападающих Зе Луиша и Луиза Адриану к следующей встрече с ЦСКА, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, что игроки пропускали сегодняшнюю игру из-за повреждений.

– Будут ли Зе Луиш и Луиз Адриану готовы к ЦСКА? - вопрос Каррере.

– Оценим их готовность завтра на тренировке. Время еще есть.

Напомним, что матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, начало игры - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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