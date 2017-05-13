Массимо Каррера: "Я могу и круче Глушакова отпраздновать"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 28-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:0) отметил, что в финальном матче Лиги чемпионов он будет болеть за "Ювентус", а также добавил, что собирается через несколько минут поздравить своего друга и главного тренера "Челси" Антонио Конте с чемпионством, передает из Перми корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Глушаков прыгал с машины после чемпионства. Готовы сделать что-то похожее и прыгнуть в толпу?

- Могу даже круче. ("С автобуса", - заметил глава пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг. - Прим. "СЭ"). Побеждать нелегко, поэтому когда побеждаешь, хочется праздновать любым способом, даже самым сумасшедшим.

- Сегодня Пермь окрасилась в красно-белые цвета. Везде были болельщики "Спартака". Вас вчера встречали болельщики "Спартака". Удивил ли вас такой прием, и ощутили ли вы, что "Спартак" поистине народная команда?

- Я знал, что у "Спартака" столько болельщиков. Поэтому мы каждый матч отдаемся полностью, чтобы порадовать болельщиков.

- Ваш прогноз на финал Лиги чемпионов?

- Думаю, это будет безусловно интересный матч. Буду болеть за "Ювентус". "Реал" - очень хорошая команда, но им надо опасаться "Ювентус".

- С Конте разговаривали после чемпионства?

- Да, мы поговорили, он поздравил меня. Ничего особенного. Я тоже собираюсь это сделать через несколько минут. Как только у меня будет пара свободных минут.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Спартак"