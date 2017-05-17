Массимо Каррера: "Я мог бы каждый матч говорить о судействе, но это лишь алиби для моей команды"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник отметил, что не любит разговоры о судействе, потому что они отвлекают от основного - ошибок игроков.

– В нынешнем сезоне вы ни разу не говорили о судьях. Хотя поводы для этого были, например, матч в Санкт-Петербурге.

– Когда тренер говорит много об арбитрах, он находит себе алиби. Ошибки у судей могут быть, но меня больше беспокоят ошибки моих игроков. А был пенальти или нет, решать уже не мне. Моя задача – разобрать ситуацию, почему возник повод для назначения 11-метрового, и ошибся ли футболист. Да, я мог бы каждый матч говорить о судействе, но это лишь алиби для моей команды. Поэтому предпочитаю так не поступать.

– Внутри ведь была какая-то злость на судей?

– Конечно, я могу не соглашаться с их решениями. Но никогда не буду прилюдно говорить об этом. Меня больше интересует то, какие конкретно игроки ошибаются. Своих футболистов могу поправить, а арбитров, к сожалению, нет. Поэтому необходимо сфокусироваться на том, что можно улучшить в своих ребятах.

Полное интервью Массимо Карреры