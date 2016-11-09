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Массимо Каррера: "Я бросал в игроков "Спартака" столы? Нет, но могу ударить кулаком в дверь"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, отвечая на вопрос итальянских журналистов о том, бросал ли он на установке команды столы, ответил отрицательно. Отметим, что вопрос был основан на интервью полузащитника красно-белых Дениса Глушаков для "СЭ", в котором он заявил, что на установках Карреры "доски летают".

– Мой капитан сказал, что в раздевалке на установке я бросал столы? Он преувеличивает, я никогда не позволю себе сделать нечто подобное, – цитирует Corriere Dello Sport Карреру. – Если мне что-то не нравится в игре команды, я могу повысить голос. Могу ударить кулаком в дверь, в стену, но сделаю это только лишь для того, чтобы взбодрить свою команду.

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