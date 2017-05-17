Массимо Каррера: "Всегда готов поговорить с Черчесовым"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбола. Наставник отметил, что всегда готов к разговору с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

– А с главным тренером сборной России вы связь поддерживаете?

– Да, мы встречались на сборе в Дубае. В начале чемпионата он приезжал к нам, мы общались. Всегда готов с ним поговорить, когда он заинтересован в беседе. Черчесов позвонил, поздравил нас с чемпионством, когда "Зенит" проиграл "Тереку". У нас хорошие отношения, всегда рад ему помочь.

Полное интервью Массимо Карреры