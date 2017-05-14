Массимо Каррера: "Все игроки "Спартака" заслуживают быть в клубе"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что уверен во всех своих футболистах. При этом итальянец признал, что ему было непросто настроить команду на игру с "Амкаром" (1:0) после завоеванного чемпионства.
– В такой ситуации, когда чемпионат уже выигран, тяжело поддерживать высокий уровень мотивации, – сказал Каррера. – В матче с "Амкаром" была представлена возможность поиграть тем, кто реже выходил на поле по ходу сезона. Это действительно хорошие футболисты. Они в "Спартаке", потому что этого заслуживают.
Команда выложилась по полной. Они сделали то, чего я хотел от них, потому что за нас болеет огромное количество болельщиков.
Gladiator-76
И тем не менее с кем-то необходимо будет расстаться. Сейчас из "Спартака" желающих уйти будет гораздо меньше. Сыграть в Лиге чемпионов для некоторых большая мечта. Но этот состав для ЛЧ далеко не идеален. Необходимы усиления во все линии. А это значит, что кто-то уйдёт, а кто-то придёт... Это абсолютно нормальный процесс и Каррера и Федун это понимают.
21:30