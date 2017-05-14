Массимо Каррера: "Все игроки "Спартака" заслуживают быть в клубе"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что уверен во всех своих футболистах. При этом итальянец признал, что ему было непросто настроить команду на игру с "Амкаром" (1:0) после завоеванного чемпионства.

– В такой ситуации, когда чемпионат уже выигран, тяжело поддерживать высокий уровень мотивации, – сказал Каррера. – В матче с "Амкаром" была представлена возможность поиграть тем, кто реже выходил на поле по ходу сезона. Это действительно хорошие футболисты. Они в "Спартаке", потому что этого заслуживают.

Команда выложилась по полной. Они сделали то, чего я хотел от них, потому что за нас болеет огромное количество болельщиков.