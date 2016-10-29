21:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Вряд ли позову Конте в "Спартак"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1) признался, что поддерживает контакт с наставником "Челси" Антонио Конте. Также он в шутку признался, что не собирается приглашать коллегу в красно-белый клуб, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Вы в контакте с Конте – он следит за вами?

– Да, это так, мы общаемся. Он следит за мной, я за ним. Мы обмениваемся мнениями. Я многому от него научился. В данный момент он один из лучших тренеров. Но вряд ли я его позову в "Спартак" – это было бы слишком (смеется).

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SportXpressNick

Да кто такой будет Конте, если Массимо вернет нам огонь... И главное - кем станет Массимо. Искры видны и приветствуются. Оле!

21:17

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