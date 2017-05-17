Массимо Каррера: "Возглавить сборную России? Вот когда позовут – тогда и посмотрим"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбола. Наставник отметил, что не думал о том, чтобы возглавить сборную России. По его словам, совмещать два поста крайне сложно.

– Представим, что когда-нибудь вам поступит предложение возглавить сборную России. Как отреагируете?

– Вот когда меня позовут – тогда и посмотрим (улыбается).

– Допустим, вам звонит Виталий Леонтьевич Мутко и говорит: "Массимо, мы готовы на все ваши условия. Оставайтесь в "Спартаке" и возглавьте сборную". Что ответите?

– Я пока не знаю. Вообще сложно совмещать два поста. Возникают определенные трудности, сложно сконцентрироваться на двух тренерских должностях.

– Мутко вас поздравлял с чемпионством?

– Нет.

Полное интервью Массимо Карреры