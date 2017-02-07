Массимо Каррера: "Весной можно будет говорить, что "Спартак" - команда, которую построил я, а не предшественники"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что мог бы толкнуть своего помощника, как это сделал наставник "Челси" Антонио Конте в ходе встречи с "Арсеналом" (3:1). Специалист подчеркнул, что каждый игрок "Спартака" знает, что нужно для достижения победы.

– Уже понятно, что вы очень эмоциональный. А могли бы теоретически толкнуть помощника, как сделал Конте в ходе встречи с "Арсеналом"?

– (Смеется). Все возможно. Не буду отрицать. Но, конечно, это никогда не станет знаком неуважения по отношению к коллеге. Просто элемент страсти и огня, которые бушуют внутри меня во время матчей. Когда ты сконцентрирован на 100 процентов, ребята на поле – тоже, то хочешь, чтобы все остальные на скамейке тоже были с нами на одной волне и погружались в каждый эпизод. Такие поступки делаются во благо команды – а не из-за какого-то пренебрежения к человеку.

– В финале чемпионата Европы Криштиану Роналду затмевал своим поведением главного тренера португальцев Фернанду Сантуша. Вы такое поведение смогли бы терпеть от игрока – пусть даже главной звезды?

– Не могу сказать, не попадал в такую ситуацию.

– Кто самый эмоциональный футболист в вашем "Спартаке"?

– Думаю, в этом плане все ребята находятся на одном уровне. Каждый отдает себе отчет, что нужно для победы и как для нее нужно себя вести. И все понимают: без страсти, без игры от сердца не добиться успеха.

– Можно ли будет весной, после сборов, говорить, что "Спартак" стал командой, которую построили уже именно вы, а не предшественник?

– Да, естественно. Единственное, не я приглашал большинство футболистов, они оказались в клубе давно, еще до меня. Но я придал команде другой облик и постарался передать каждому свои мысли о футболе. И делал это, можно сказать, с нуля, пользуясь своими идеями, а не чужими. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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