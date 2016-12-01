Массимо Каррера: "Верю в то, что арбитры судят корректно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Крыльев Советов" (0:4) в матче 16-го тура чемпионата России подчеркнул, что не имеет претензий к работе арбитров в этом сезоне. Одним из спорных эпизодов в сегодняшней игре стал момент с назначением пенальти за фол Игоря Кутепова на Кристиане Паскуато.
- Мирча Луческу после каждого матча любит упоминать, что его матчи судят арбитры из Москвы. Нет ли у вас ощущения, учитывая то, как судьи трактуют спорные эпизоды с пенальти, что "Спартак" может выходить на матчи со счетом 0:1?
- Если мы не создаем моменты для пенальти, их, конечно, никто не даст. Не люблю критиковать судей. Они такие же люди, как и мы. Верю в то, что они судят корректно.
Левников ошибочно наказал "Спартак" 11-метровым //
Сергей Хусаинов: "Паскуато фолил. Пенальти в ворота "Спартака" не было"
Obl2007
А вообще - то -обратите внимание - про работу судей --в каждом матче только и слышим --- ошибочно то , ошибочно то... Что ? Проблема выучить ???? Или проблема пару-тройку раз наказать по самое небалуйся ???? Или все все устраивает ? Ведь все белыми нитками шито !!!! ПОЗОРНИКИ !
21:49
onlywhitespartak
На сколько же человек достойнее этого бомжа цыганского , который ноет даже когда им помогают , чувствую рубин разорвем , а Ростов бомжей на место поставит ! А если кто то там думает что Спартаку помогают , то почему спартак ни разу не бил пенальти в этом году ?? А в наши ворота 4 , и сколько же не адекватов тут про излучение вообще молчу , есть еще всякие инженеры dexty и так далее по весне посмеемся ! А левникова отстранять надо
21:30
бей своих чтобы чужие боялись
Сколько повылезало всякой хрени!!!!!!Воняют постоянно излучения всякие и им подобные. копыта вам отбили теперь скулите как собаки изза угла!!!
21:24
Kostromich
Излучение, продолжай излучать! Прошлый тур - неудаление у коней и зени, вчера - опять неудаление у зени и пендаль в пользу коней, а затем еще и удаление у соперника. Конечно же - судьи помогают только красно-белым. Только спорный пендаль судьишка даёт в ворота спартачей, а затем забывает про то, что минуту добавил, и не дает свисток при переходе мяча, когда уже эту минуту переиграли. Помог, чё! Всё уже давно продано!
21:22
БорщисалО
Посмотрим на оценку "корректному" судье..
21:16
Излучение Промкооперации и Пищев
Зря веришь! Они в вашу пользу судят постоянно, хрен бы вы лидировали без судей, позорники!
21:07
zvovs
Приз самому наивному человеку в спорте.
21:02
Dexty_07
Просто непонятно что делает этот адекватный человек в неадекватной команде...
21:02
shpasic
Спартак не так часто судят судьи из Москвы, так что Каррера не замечает. вы бы ещё Луческу про петербургских судей спросили.
20:59
manager78
Только пожалуйста подайте протест на судейство! По существу допущенных ошибок!
20:57
manager78
Массимо, не надо опускаться до этих мелочных уродов. Правильно, наша сила в нашем духе! Мы всё равно победим всем недругам назло! Вперед, Спартак! Уже в понедельник нужно всем горлопанам рот прикрыть!
20:55