Массимо Каррера: "Верю в то, что арбитры судят корректно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Крыльев Советов" (0:4) в матче 16-го тура чемпионата России подчеркнул, что не имеет претензий к работе арбитров в этом сезоне. Одним из спорных эпизодов в сегодняшней игре стал момент с назначением пенальти за фол Игоря Кутепова на Кристиане Паскуато.

- Мирча Луческу после каждого матча любит упоминать, что его матчи судят арбитры из Москвы. Нет ли у вас ощущения, учитывая то, как судьи трактуют спорные эпизоды с пенальти, что "Спартак" может выходить на матчи со счетом 0:1?

- Если мы не создаем моменты для пенальти, их, конечно, никто не даст. Не люблю критиковать судей. Они такие же люди, как и мы. Верю в то, что они судят корректно.

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