Массимо Каррера: "В "Спартаке" хочу воссоздать атмосферу семьи"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что в команде хочет воссоздать атмосферу семьи. По словам наставника, именно такая атмосфера была в "Ювентусе", когда он был помощником Антонио Конте.

– В "Ювентусе" мы были семьей. Все едины, – цитирует Карреру goal.com. – Даже те, кто не играл. Делали все, что могли, каждый по-своему. Наши пути с Антонио Конте разошлись через пять лет. Но надо продолжать. Моя цель в Москве – воссоздать ту атмосферу. Необходимо стать семьей. Команда не может стать чемпионом с 2001 года. Третье место, к примеру, будет означать лишь то, что другие две команды лучше нас. Но главное – чтобы не было сожалений и упреков.