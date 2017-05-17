Массимо Каррера: "В Ростове игроки раньше времени почувствовали себя чемпионами"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник объяснил, почему команда крупно проиграла "Ростову" в 24-м туре чемпионата России.

– "Ростов" в плане тактики стал для вас сложнейшим соперником?

– Не могу так сказать. В Ростове наступил тот момент, когда игроки раньше времени почувствовали себя чемпионами, и поэтому мы увидели такой результат.

– С чем связана большая ротация основного состава в матче в Перми?

– Между турами было всего три дня, плюс это время вместило в себя празднование. Поэтому мне хотелось дать шанс другим футболистам, которые не имели такой возможности во время чемпионата. Понимаю критику, которая идет по поводу результатов: 1:0, 1:0, 1:0, но видел в глазах ребят желание побеждать – это то, что с самого начала хотел вложить в их головы.

Полное интервью Массимо Карреры