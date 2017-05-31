Массимо Каррера: "В Москве выбираю итальянские рестораны, но не имею ничего против русской кухни"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что в России предпочитает питаться в итальянских ресторанах. В интервью Esquire специалист отметил также, что ему по нраву и русская кухня.

– У нас в Италии прекрасная кухня, мы любим хорошо и вкусно поесть, поэтому и в Москве я, как правило, выбираю итальянские рестораны, – подчеркнул Каррера. – Не подумайте, я ничего не имею против русской кухни. И борщ я пробовал – он очень вкусный, мне нравится! Просто по возможности я не хочу изменять своим привычкам.