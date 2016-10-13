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Массимо Каррера: "В матче с "Зенитом" игроки "Спартака" слишком много ошибались"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с "Ростовом" рассказал, что надеется, что его команда сыграет в этой игре лучше, чем с "Зенитом" (2:4), передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

– Есть мнение, что "Спартак" в Петербурге играл достаточно здорово, чтобы обыграть "Ростов". Согласны?

– Нет, потому что мы проиграли. Мы слишком много ошибались. Пропустили четыре мяча. Надеюсь, мы сыграем в субботу намного лучше.

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