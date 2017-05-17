Массимо Каррера: "В марте понял, что "Спартак" может стать чемпионом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник отметил, что начал верить в завоевание чемпионского титула в марте, когда красно-белые провели матч с "Краснодаром".

– Весной "Спартак" провел два матча, которые назвали золотыми. Имеются в виду встречи с "Зенитом" и ЦСКА, выигранные вашей командой с одинаковым счетом 2:1. После какой из них вы поняли, что золото точно не уплывет?

– Мы хорошо провели оба этих матча, которые выделялись из череды игр по накалу и отличались по стратегии, но в любом случае настраивались на максимальный результат. Выделять один из них как золотой не стал бы.

– Тогда в какой момент вы поняли, что "Спартак" – чемпион?

– В марте, когда сезон возобновился, сыграли с "Краснодаром", и я понял, что у нас есть серьезные шансы, потому что команда пребывала в хорошем физическом состоянии. "Зенит" и ЦСКА теряли очки, наш отрыв постепенно увеличивался, и мы начали верить в то, что есть хорошая возможность взять титул.

Полное интервью Массимо Карреры