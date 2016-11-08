Массимо Каррера: "В данный момент в России есть определенные трудности со звездами"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что важно обучать своих подопечных в условиях, приближенных к игровым, информирует portal-kultura.ru. Также итальянец заявил, что России необходимо вкладываться в юношеский футбол.

- На каком уровне сегодня находятся российские команды? После дерби с ЦСКА я смотрел по телевизору матч "Ювентус" - ​"Наполи", и разница была очевидной. Прессинг все 90 минут, частая смена тактики по ходу игры, за каждым действием футболистов видна тренерская мысль... Возможно ли так действовать на газонах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов РФ?

- Плохие погодные условия лишь сейчас, в ноябре. Перерыв длится с 6 декабря по март. Здесь футбол иной: меньше дается тактических занятий непосредственно на поле. Обычно российские тренеры показывают передвижения на доске. Считаю, очень важно пробовать прокачать ребят в условиях, приближенных к игровым. Парни должны знать, что делать, когда мяч у них и когда они без него. Кто владеет мячом, обязан иметь 3–4 варианта передач. Только так можно получить преимущество.

- Вы заметили разницу между местными игроками и легионерами? В России много спорят о перспективах сборной. "Проект Капелло" не сработал, более того, сам тренер удостоился нелестных отзывов.

- Здесь ответ может быть проще, чем кажется. Национальная команда - ​это вопрос поколений. В данный момент в России есть определенные трудности со звездами. Хотя, безусловно, качественных футболистов хватает.

Необходимо вкладываться в юношеский сектор. Особенно в талантливых детских тренеров, роль которых в процессе становления игроков очень велика. Помимо решения сиюминутных задач, думаю, выбрана правильная стратегия для подъема футбольного движения: команды обязаны выпускать на поле 6 иностранцев и 5 россиян. У нас в Италии число легионеров не ограничено, и нам с Антонио Конте приходилось бывать на матчах, чтобы отсмотреть одного-единственного итальянца. То есть лимит - ​это позитивный момент для сборной. Хотя, разумеется, он создает проблемы клубному тренеру, который должен все правильно рассчитать, учитывая гражданство тех, кого ставит в состав.