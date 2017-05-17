Массимо Каррера: "Уйдет Промес или не уйдет - решаю я"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник отметил, что постарается удержать нападающего Квинси Промесса. По словам итальянца, он разговаривал о будущем еще до завоевания чемпионства красно-белыми.

– Одна из ключевых фигур нынешнего "Спартака" – Квинси Промес. Очень много разговоров о его возможном отъезде. Учитываете ли вы это в своей работе в плане его замены или строите работу так, чтобы команда могла играть, компенсируя отсутствие голландца?

– Уйдет Промес или не уйдет – решаю я. Это важный игрок для "Спартака". Мы стараемся строить команду с Промесом.

– Если тренер говорит: "Ты мне нужен", – футболист наверняка к этому прислушивается. Вы говорили Промесу, чтобы он оставался в "Спартаке" на следующий сезон, ведь голландец сам мечтает о "Барселоне"?

– Общался с Промесом намного раньше, еще до того, как "Спартак" стал чемпионом. Сказал Квинси, что мы можем построить команду, добиться зрелищной игры, выйти в Лигу чемпионов и провести там хорошие матчи. В этом плане все получается. Но я не могу заставлять игрока. Если у него нет желания выступать в каком-то клубе, конечно, нет смысла оставлять этого футболиста. Пока у Промеса есть желание выступать в "Спартаке", мне хочется строить команду с ним. Но я его понимаю – у футболиста должны быть амбиции.

Полное интервью Массимо Карреры