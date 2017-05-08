Массимо Каррера: "Уверен, что "Спартак" отметит чемпионство интересно и незабываемо"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эксклюзивном интервью "СЭ" выразил радость, что его жена Пинни вернулась в Москву к субботней игре 27-го тура премьер-лиги против "Томи" (1:0).

53-летний итальянец привел красно-белых к первому с 2001 года чемпионству. "Спартак" досрочно выиграл 10-е золото чемпионата России в воскресенье после поражения "Зенита" от "Терека" (0:1), которое команда и болельщики отмечали вечером у "Открытия Арены" и ночью в ресторане.

– До вашей жены Пинни я дозвонился в понедельник раньше, чем до вас. Она призналась, что давно не испытывала таких сильных эмоций, как в воскресенье.

– Моя семья – моя крепость. Я рад, что Пинни вернулась в Москву как раз к матчу с Томском и успела застать все происходящее. Дочери, возможно, прилетят к встрече с "Тереком". Мне хочется разделить нашу победу со всей семьей.

– Вы уже знаете, как 17 мая "Спартак" будет отмечать чемпионство на своем стадионе?

– Честно говоря, нет. Но уверен, что это будет интересно и незабываемо. Как и все то, что происходит сейчас со мной и с моей семьей в Москве. (Георгий КУДИНОВ)

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